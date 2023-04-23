ماذا لو اختنق طفلك بأكل أو جسم غريب؟ "الخضيري" يقدم الحل بهذه المناورة

دعا أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، إلى عدم الهلع في حالة اختناق الطفل بأكل أو جسم غريب، مقدمًا الحل في خطوات عدة.
وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على "تويتر" ووفق إيضاحات مصورة، أنه في حال اختناق الطفل -أو أي شخص- بالأكل أو جسم غريب، لا ينبغي الهلع وهز المختنق؛ بل يجب التحلي بالهدوء والبدء في عمل مناورة هيمليك- هيمليخ".
وبيّن أن "مناورة هيمليك" تقوم على قيام أحد الأشخاص وهو يقف خلف الشخص المختنق بالضغط أسفل بطنه نحو الصدر، وفي حالة الطفل الصغير يتم "قلبه على بطنه ويُضرب بهدوء من الظهر باتجاه الرقبة"، وتكون "اليد الأخرى أسفل بطنه كما في الصور".