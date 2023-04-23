ماذا لو اختنق طفلك بأكل أو جسم غريب؟ "الخضيري" يقدم الحل بهذه المناورة

وبيّن أن "مناورة هيمليك" تقوم على قيام أحد الأشخاص وهو يقف خلف الشخص المختنق بالضغط أسفل بطنه نحو الصدر، وفي حالة الطفل الصغير يتم "قلبه على بطنه ويُضرب بهدوء من الظهر باتجاه الرقبة"، وتكون "اليد الأخرى أسفل بطنه كما في الصور".