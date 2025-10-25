علماء يطورون رقعة ذكية جديدة للكشف المبكر عن سرطان الجلد

الاكتشاف المبكر للأمراض الخطيرة يساعد الأطباء في إنقاذ حياة الأشخاص، وذلك هو هاجس العلماء الذي يجرون الاختبارات والتجارب؛ بهدف تطوير الأدوات لهذه الغاية، إذ طور فريق من الباحثين في كلية الطب بجامعة "ويك فورست" الأمريكية رقعة ذكية قابلة للارتداء، تعمل بدون بطاريات أو رقائق إلكترونية، وتُستخدم للكشف المبكر عن سرطان الجلد بطريقة غير جراحية، مما يسهم في تقليل الحاجة إلى الخزعات الطبية.