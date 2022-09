الشيخوخة قادمة.. لكن احذر من العلامات التي تسرّع حدوثها

وقال الدكتور توم ميتشيل وفق موقع Eat This, Not That: "الاهتمام والاعتناء بجسمنا وعقلنا، يمكننا من الاستمتاع بالحياة في جميع مراحل العمر، وحتى إذا لا يمكننا وقف عملية الشيخوخة، فإنه يمكننا إبطاؤها. ولكن إذا لاحظ الشخص علامات معينة فعليه استشارة الطبيب. لأن هذه العلامات تشير إلى عملية الشيخوخة المبكرة".