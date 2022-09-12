الشيخوخة قادمة.. لكن احذر من العلامات التي تسرّع حدوثها

كشف أطباء عن العلامات التي تشير إلى تسارع عملية الشيخوخة، مشيرين إلى أن الشيخوخة مرحلة من الحياة لا مفر منها، وتشمل الجميع، ولكن هناك بعض الأمور التي تسرع حدوث هذه العملية.
وقال الدكتور توم ميتشيل وفق موقع Eat This, Not That: "الاهتمام والاعتناء بجسمنا وعقلنا، يمكننا من الاستمتاع بالحياة في جميع مراحل العمر، وحتى إذا لا يمكننا وقف عملية الشيخوخة، فإنه يمكننا إبطاؤها. ولكن إذا لاحظ الشخص علامات معينة فعليه استشارة الطبيب. لأن هذه العلامات تشير إلى عملية الشيخوخة المبكرة".
من جهتها، قالت الدكتورة ليزا ريتشاردز: إحدى العلامات المميزة للشيخوخة المبكرة، هي الالتهابات والألم المزمن، التي أصبحت للكثيرين من الأمور المعتادة.
وأضافت: إذا كان الشخص يعاني من الالتهاب أو احتباس السوائل وقلة النوم وآلام مزمنة، فإنه يشير إلى أنه يتقدم بالعمر أسرع مما ينبغي، ومن المرجح أن تكون هذه الأعراض ناتجة عن الأطعمة التي يتناولها، لذلك يجب أن يقلل من تناول الدهون المشبعة والكربوهيدرات المكررة والسكر الزائد في نظامه الغذائي، للتقليل من الآثار الجانبية الغذائية، وبدلًا من هذا عليه تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والحبوب الكاملة والدهون الصحية. فهي تشفي على المستوى الخلوي وتحسن وظيفة الأمعاء والمناعة والرفاهية العامة.
بدوره، قال الدكتور ميتشيل: يعتبر فقدان الكتلة العضلية من الأعراض المقلقة الأخرى للشيخوخة المبكرة.
وأضاف: "تبدأ الكتلة العضلية بالتقلص في الثلاثين من العمر، وتتسارع مع التقدم بالعمر. وهناك عدة أسباب لتسارعها، بما فيها إنتاج الهرمونات، مثل هرمون التستوستيرون وهرمون النمو، وكذلك انخفاض كمية الخلايا العضلية. وتتسارع هذه العملية بسبب التغذية السيئة وقلة النشاط البدني وبعض الأدوية والعقاقير".
وتابع: يعتبر تغيّر مظهر الجلد وفقدانه مرونته، من علامات الشيخوخة المبكرة أيضًا، ما يؤدي إلى ظهور تجاعيد مبكرة والبقع العمرية وتقشره. وقد يكون هذا بسبب عوامل خارجية، مثل التدخين والتعرض فترات طويلة لأشعة الشمس. لذلك ينصح باستخدام كريم واقٍ من الشمس وممارسة التمارين الرياضية وتناول الأطعمة الصحية.
وأشار "ميتشيل" إلى أن تساقط الشعر بكثرة في مرحلة الشباب ومتوسط العمر، يعتبر من علامات الشيخوخة المبكرة. كما أن هشاشة العظام وضعفها في متوسط العمر هي من علامات الشيخوخة المبكرة أيضًا.
واستطرد قائلاً: تشير قلة النوم إلى تسارع عملية الشيخوخة. لأنه مع التقدم بالعمر ينخفض إنتاج الجسم للهرمونات التي تساعد على النوم جيدًا.