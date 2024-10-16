الحقن "النانوية" الجديدة قد تجعل "النوبات القلبية" ذكرى من الماضي

وأوضح فريق البحث وجود نوعين من تراكم اللويحات في الشرايين، الأول يسبب انسدادًا شبه كامل في الشريان قد يسبب آلام الصدر والغثيان أو الدوخة، ويمكن علاجه عن طريق تركيب الدعامات لتحسين تدفق الدم، أما الثاني، فهو الأكثر خطورة، فيتسم بالتهاب شديد يمكن أن يؤدي إلى تمزق اللويحة بشكل مفاجئ، ما قد يسبب نوبة قلبية حادة.. ويستهدف العلاج النانوي الجديد هذا النوع الملتهب والخطير من اللويحات.