لا تتركه في السيارة مدة طويلة.. 4 نصائح لـ"حماية طفلك من موجات الحر"

قدَّم تجمُّع الشرقية الصحي، 4 نصائح للمحافظة على سلامة الأطفال في موجات الحر.
وأوصى التجمُّع، عبر حسابه على منصة "إكس"، بالتحقّق من أن الطفل يشرب كمية كافية من الماء؛ للمحافظة على سلامته في موجات الحر، مشيراً إلى أن الأطفال قد لا يعلمون طبيعة الشعور بالجفاف.
ودعا "صحي الشرقية" إلى التأكّد من أن طفلك يرتدي ملابس فضفاضة وقطنية خفيفة؛ لمنع الطفح الجلدي الناجم عن الحرارة، وتفادي ارتفاع حرارة الطفل.
وأكّد أهمية عدم ترك الأطفال بالسيارات مدة طويلة، وعدم اللعب في الخارج، خصوصاً من وقت الظهيرة إلى 4 عصراً.