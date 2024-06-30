لا تتركه في السيارة مدة طويلة.. 4 نصائح لـ"حماية طفلك من موجات الحر"

وأوصى التجمُّع، عبر حسابه على منصة "إكس"، بالتحقّق من أن الطفل يشرب كمية كافية من الماء؛ للمحافظة على سلامته في موجات الحر، مشيراً إلى أن الأطفال قد لا يعلمون طبيعة الشعور بالجفاف.