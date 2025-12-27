الخضيري: انعكاس الشمس من سطح الماء يضاعف خطر الأشعة فوق البنفسجية ويهدد الجلد بنسبة 50%

حذّر المختص في أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من خطورة انعكاس أشعة الشمس من سطح الماء، مؤكدًا أن ذلك يضاعف نسبة التعرّض للأشعة فوق البنفسجية (UV) بمقدار 50%.
وأوضح الخضيري أن الأشعة فوق البنفسجية لها مخاطر صحية متعددة، من أبرزها التسبب في التبقعات الجلدية وزيادة احتمالية الإصابة بسرطان الجلد عند التعرض الشديد والعالي لها.
وأشار إلى أن هذا الخطر يزداد عند المرور بجوار البحيرات أو المسطحات المائية، حيث ينعكس ضوء الشمس من سطح الماء مباشرة على الوجه وأجزاء الجسم العارية.
ودعا الخضيري إلى الحرص على تجنب هذا النوع من التعرض قدر المستطاع، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأشعة فوق البنفسجية حفاظًا على الصحة العامة.