سر الحياة والصحة المثلى.. هذه أسرار تعامل جسمك مع الماء

الماء هو أساس الحياة، ويشكل أكثر من نصف جسم الإنسان. يتوزع الماء في الجسم عبر مختلف العمليات الحيوية، ويتم التخلص منه بطرق مختلفة.
وفقاً لتقرير على موقع "فيري ويل هيلث"، يتم التخلص من الماء في الجسم بشكل رئيسي عبر الكليتين، حيث تقوم بتنقية الدم والتخلص من الفضلات والماء الزائد. كما يتم التخلص من الماء عبر الجلد من خلال العرق، والرئة من خلال التنفس، والقولون من خلال البراز.
تؤثر عدة عوامل على قدرة الجسم على التخلص من الماء، منها:
- مصدر الماء: حيث يتم التخلص من ماء الصنبور بسرعة، بينما قد تستغرق المشروبات الأخرى وقتاً أطول.
- العمر: حيث يفقد الأطفال والمراهقون الماء بشكل أسرع، بينما قد يكون كبار السن أكثر عرضة للجفاف.
- التعرق: حيث يؤدي أداء التمارين الرياضية والوجود في بيئات حارة ورطبة إلى فقدان الجسم للماء بسرعة.
- وظائف الكلى: إذا كانت الكليتان لا تعملان بشكل صحيح، فإن الجسم سيتخلص من الماء بكفاءة أقل.
ينصح الخبراء بشرب ما بين 8 و10 أكواب من الماء يومياً للحفاظ على ترطيب الجسم. كما ينصح بالحرص على تعويض الماء المفقود يومياً من خلال تناول الماء والطعام.
"النساء تفقد عادة نحو 12.7 كوب (3 لترات) من الماء يومياً، بينما يفقد الرجال نحو 14.8 كوب (3.5 لتر) يومياً."
يمكن الحصول على الماء من مصادر مختلفة، بما في ذلك الأطعمة الغنية بالماء مثل الفواكه والخضراوات.