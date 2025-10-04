سر الحياة والصحة المثلى.. هذه أسرار تعامل جسمك مع الماء

تؤثر عدة عوامل على قدرة الجسم على التخلص من الماء، منها:

- مصدر الماء: حيث يتم التخلص من ماء الصنبور بسرعة، بينما قد تستغرق المشروبات الأخرى وقتاً أطول.

- العمر: حيث يفقد الأطفال والمراهقون الماء بشكل أسرع، بينما قد يكون كبار السن أكثر عرضة للجفاف.

- التعرق: حيث يؤدي أداء التمارين الرياضية والوجود في بيئات حارة ورطبة إلى فقدان الجسم للماء بسرعة.

- وظائف الكلى: إذا كانت الكليتان لا تعملان بشكل صحيح، فإن الجسم سيتخلص من الماء بكفاءة أقل.