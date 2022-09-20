منافع لا حصر لها.. خبيرة تغذية تكشف "العلاقة السحرية" بين شرب الماء والشيخوخة

تحتاج أعضاء الجسم إلى الماء بشكل حتمي حتى تكون قادرة على أداء وظائفها، فيما يقول خبراء الصحة إن هذا السائل الحيوي يعود بمنافع جمة لا حصر لها، مثل تخفيف الآثار الناجمة عن الشيخوخة.
وفي التفاصيل، تقول الطبيبة والباحثة المتخصصة في علم التغذية، نيتي بيتل، إن هناك رابطًا قويًّا بين شرب الماء والشيخوخة، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
ونقل موقع "ويل آند غود" عن الباحثة قولها إن الجسم يحتاج إلى الماء في كل جانب تقريبًا؛ فهو ضروري لأجل عمل الخلايا، وإحداث مرونة في العضلات، وضخ الدم.
ويساعد شرب الماء على إبقاء بشرة الإنسان في حالة نضارة، كما يحافظ على الصحة من اضطرابات كثيرة، مثل زيادة الوزن وعسر الهضم، ثم جفاف الفم الذي يصعب عملية الكلام وبلع الطعام والتنفس.
وبحسب بيانات صادرة بين 2015 و2018 عن المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، فإن كمية الماء التي يشربها الأمريكيون تتراجع مع التقدم في العمر.
وأضافت الأرقام بأن الماء شكَّل 57 في المئة من إجمالي المشروبات التي استهلكها البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39.
ويقول الخبراء إن الإنسان يصبح أقل شعورًا بالعطش مع التقدم في العمر، لكن هذا لا يعني أنه ليس في حاجة إلى أن يشرب بشكل كافٍ.
ويؤدي الجفاف وقلة شرب الماء إلى متاعب لدى كبار السن في بعض الأحيان، لكن هذا الأمر لا يجري الانتباه له؛ فيسري الاعتقاد بأن الشعور بالإعياء والألم ناجم عن أعراض جانبية لبعض الأدوية، وليس بسبب عدم شرب كمية كافية من الماء.
ويوصي الخبراء بالمواظبة على شرب الماء بين الحين والآخر، وعدم الانتظار إلى حين الشعور بعطش لافت من أجل إمداد الجسم بما يحتاج إليه.