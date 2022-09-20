منافع لا حصر لها.. خبيرة تغذية تكشف "العلاقة السحرية" بين شرب الماء والشيخوخة

ويؤدي الجفاف وقلة شرب الماء إلى متاعب لدى كبار السن في بعض الأحيان، لكن هذا الأمر لا يجري الانتباه له؛ فيسري الاعتقاد بأن الشعور بالإعياء والألم ناجم عن أعراض جانبية لبعض الأدوية، وليس بسبب عدم شرب كمية كافية من الماء.