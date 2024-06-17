لتجنّب التلبك المعوي خلال العيد.. تجمّع المدينة الصحي ينصح بهذه الأمور

قدّم تجمع المدينة المنورة الصحي مجموعة من الإرشادات والنصائح لتجنب التلبك المعوي.
ويُعرّف التلبك المعوي بأنه اضطرابات وتشنجات تصيب الجهاز الهضمي بعد الأكل أو الشرب، ولا تستمر طويلًا ولا تسبب خطرًا.
وأوضح أن من أعراضه الشعور بالغثيان أو الامتلاء والانتفاخ، وحدوث حرقة في المعدة، والإمساك، وألم في البطن، وتجشؤ وغازات، ووجود مذاق مرّ وحارّ في الفم.
وبيّن أنه للوقاية منه يلزم تجنب الإفراط في تناول الطعام، والأكل بهدوء، وتجنّب الأطعمة الدهنية والحارة، والبعد عن التدخين، وعدم الاستلقاء مباشرةً بعد الأكل، وعدم ممارسة الرياضة بمعدة ممتلئة، والتقليل من الكافيين والشوكولاتة والمشروبات الغازية.