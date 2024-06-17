لتجنّب التلبك المعوي خلال العيد.. تجمّع المدينة الصحي ينصح بهذه الأمور

وبيّن أنه للوقاية منه يلزم تجنب الإفراط في تناول الطعام، والأكل بهدوء، وتجنّب الأطعمة الدهنية والحارة، والبعد عن التدخين، وعدم الاستلقاء مباشرةً بعد الأكل، وعدم ممارسة الرياضة بمعدة ممتلئة، والتقليل من الكافيين والشوكولاتة والمشروبات الغازية.