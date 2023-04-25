رغم معاناتها من القسوة والعنف.. دراسة: لماذا تستمر بعض النساء في العلاقات المسيئة؟

ووفقًا للأمم المتحدة، أبلغت 45% من النساء بأنهن أو نساء أخريات يعرفنهن، تعرضن لصورة ما من صور العنف ضد المرأة. وعبّرت سبع من بين كل عشر نساء عن اعتقادهن بأن التعنيف اللفظي أو الجسدي من قِبَل الزوج أصبح أكثر شيوعًا.