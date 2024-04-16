هل نغسل الشعر بـ"الشامبو" مرتين خلال الاستحمام؟.. أطباء الجلد يكشفون الأفضل للشعر وفروة الرأس

وأوضح "كامب" أن غسل الشعر بالشامبو مرتين يسمح للكثير من الأشخاص باستخدام أكثر من نوع إذا كانوا مضطرين لذلك، مردفًا: "على سبيل المثال، قد يرغب أحدهم في غسل شعره مرتين إذا كان يستخدم شامبو طبيًا لعلاج حالات مثل الصدفية، وفي نفس الوقت يمكنه استعمال شامبو آخر لتفكيك المواد الكيميائية الموجودة في حمام السباحة، وذلك إذا كان يسبح بشكل منتظم".