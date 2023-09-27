"الحزام الناري".. "الصحة" تحذّر من 3 عوامل تُعيد نشاط الفيروس الكامن

وأوضحت "الصحة"، في منشورٍ لها عبر منصة إكس، أن فيروس الحزام الناري عدوى فيروسية ناتجة عن إعادة نشاط فيروس الجدري المائي "العنقز" بعد الإصابة به سابقاً، حيث إن الفيروس يظل كامناً في النسيج العصبي قرب الحبل النخاعي والدماغ.