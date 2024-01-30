"قاعدة 20-20-20"..5 خطوات لسلامة عينيك من الشاشات تهديها لك "الصحة"

تحت وسم #بيئة_العمل، كشفت وزارة الصحة، عن مجموعة من الخطوات لتجنب إرهاق العين من الجلوس الطويل أمام شاشات الأجهزة.
وأشارت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة"، إلى أهمية "ضبط سطوع الشاشة ليكون في مستوى آمن ومريح للعينين"، و"الابتعاد على الأقل 70 سم عن الشاشة".
وأضافت: "اتبع قاعدة 20-20-20"، و"اجعل حجم النص في جهازك كبيرًا بما يكفي لقراءة مريحة"، و"استخدم قطرات العين عند الحاجة لتجنب الجفاف".
يشار إلى أن قاعدة "20-20-20" تعني أن مع كل 20 دقيقة يُنظر فيها إلى ضوء الأجهزة يجب صرف النظر لمكان آخر لا يقل مداه عن 20 قدمًا -6 أمتار- لمدة 20 ثانية.