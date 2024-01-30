"قاعدة 20-20-20"..5 خطوات لسلامة عينيك من الشاشات تهديها لك "الصحة"

يشار إلى أن قاعدة "20-20-20" تعني أن مع كل 20 دقيقة يُنظر فيها إلى ضوء الأجهزة يجب صرف النظر لمكان آخر لا يقل مداه عن 20 قدمًا -6 أمتار- لمدة 20 ثانية.