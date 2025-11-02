ألوان المخاط.. علامات تحذيرية وزيارة الطبيب مهمة في هذه الحالة

كشف الطبيب سينا جورابشي، اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة، عن دلالات اختلاف ألوان المخاط الأنفي، موضحًا أنها قد تساعد في تحديد نوع العدوى أو الحساسية التي يعاني منها الشخص، وفق ما نقلت شبكة RT الروسية عن موقع "سوري لايف".