ألوان المخاط.. علامات تحذيرية وزيارة الطبيب مهمة في هذه الحالة

كشف الطبيب سينا جورابشي، اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة، عن دلالات اختلاف ألوان المخاط الأنفي، موضحًا أنها قد تساعد في تحديد نوع العدوى أو الحساسية التي يعاني منها الشخص، وفق ما نقلت شبكة RT الروسية عن موقع "سوري لايف".
وأوضح أن المخاط الصافي طبيعي ووظيفته ترطيب الممرات الأنفية، لكن زيادته مع العطس أو الدموع قد تشير إلى حساسية أو بداية نزلة برد.
أما اللون الأبيض فقد يدل على جفاف أو بداية التهاب فيروسي، فيما يشير الأصفر أو الأخضر إلى أن الجسم يقاوم عدوى، قد تكون فيروسية أو بكتيرية مثل التهاب الجيوب الأنفية أو الشعب الهوائية.
وأضاف أن استمرار اللون الأخضر مع الحمى أو السعال يستدعي مراجعة الطبيب لاحتمال وجود عدوى بكتيرية تتطلب مضادًا حيويًا.
وأكد أن متابعة الأعراض إلى جانب اللون هو الأساس في التمييز بين الحالات البسيطة وتلك التي تحتاج إلى تدخل طبي.