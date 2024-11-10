حذار من "بكتيريا الليستيريا القاتلة".. تحذيرات من تناول اللحوم المعلَّبة أثناء الحمل

ووفق ما نقلت "اليوم السابع" القاهرية عن موقع "usa today": فإن بكتيريا الليستريات تنتقل عادة كمرض منقول بالغذاء، على الرغم من أن عدوى الليستريات تنتقل عادة إلى الأجنّة والمواليد الجدد أثناء الحمل؛ وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.