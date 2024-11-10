حذار من "بكتيريا الليستيريا القاتلة".. تحذيرات من تناول اللحوم المعلَّبة أثناء الحمل

تبرز خلال فترة الحمل مخاوف كثيرة من تناول الأطعمة السريعة أو المعلبة؛ بسبب بكتيريا الليستيريا القاتلة المرتبطة باللحوم؛ كون هناك مخاطر مرتبطة بتناول اللحوم غير المسخنة أو اللحوم المعلبة أثناء الحمل.
ويعدُّ أحد مخاطر تناول اللحوم الباردة غير المسخنة أو المعلبة أثناء الحمل، احتمال الإصابة بمرض الليستريات، وهو عدوى تسببها بكتيريا الليستريا المستوحدة.
ووفق ما نقلت "اليوم السابع" القاهرية عن موقع "usa today": فإن بكتيريا الليستريات تنتقل عادة كمرض منقول بالغذاء، على الرغم من أن عدوى الليستريات تنتقل عادة إلى الأجنّة والمواليد الجدد أثناء الحمل؛ وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وأثناء الحمل يتمّ قمع الجهاز المناعي للجسم بشكل طبيعي؛ باعتباره "آلية يستخدمها الجسم لمنع رفض الجنين". ووفقًا للكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء: فإن الحوامل أكثر عرضة للإصابة بمرض الليستريات بعشر مرات مقارنة بالآخرين بشكل عام، ومع ذلك فإن احتمالات الإصابة بالليستريا المرتبطة بالحمل لا تزال منخفضة بشكل استثنائي.
وتعتبر لحوم الدواجن واللحوم الباردة آمنة للأكل بالنسبة للنساء الحوامل بمجرد تسخين اللحوم إلى درجة حرارة داخلية تبلغ 165 درجة فهرنهايت، أو حتى يصبح اللحم ساخنًا للغاية.
ويجب على الحوامل اتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من سلامتهنّ إذا تناولن هذه اللحوم، من خلال تسخين اللحوم في الفرن أو الميكروويف أو الماء المغلي، أو على البخار؛ لأن البكتيريا تقتل بسهولة بالحرارة.
وبحسب التقرير: فإن داء الليستريات لدى الحوامل قد يظهر أعراضًا متداخلة مماثلة لأمراض أخرى تشبه الإنفلونزا، وتشمل الأعراض الشائعة المرتبطة بداء الليستريات لدى الحوامل الحمى وآلام العضلات والتعب، مشددًا على ضرورة استشارة الطبيب عند ظهور الأعراض.