لندن .. سماعة ذكية تكشف أمراض القلب في 15 ثانية فقط

نجح باحثون من كلية "إمبريال لندن" والمستشفى التابع لها في تطوير سماعة طبية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، قادرة على كشف ثلاثة أمراض قلبية خلال 15 ثانية فقط.
وحسب ما أوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن السماعة تحلل دقات القلب وتدفق الدم، وتُجري تخطيطًا كهربائيًا للقلب في الوقت نفسه، مما يمكّنها من تشخيص فشل القلب، وأمراض صمامات القلب، واضطرابات نظم القلب فورياً.
وعُرضت تفاصيل الابتكار في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب في مدريد، حيث أظهرت دراسة شملت 12 ألف مريض من 200 عيادة عامة بالمملكة المتحدة أن المرضى الذين خضعوا للفحص بهذه السماعة كانوا أكثر عرضة لتشخيص دقيق بالرجفان الأذيني وأمراض الصمامات، مقارنة بآخرين لم يستخدموا الجهاز.
وقال الباحث باتريك باختيغر إن تصميم السماعة الطبية لم يتغير منذ 200 عام، مضيفاً أن إدماج الذكاء الاصطناعي يتيح فحصاً قصيراً يعقبه تحليل فوري يكشف المشكلات المحتملة.
الجهاز الذي طورته شركة "إيكو هيلث" في كاليفورنيا بحجم بطاقة لعب، ويُثبت على صدر المريض لتسجيل تخطيط القلب، بينما يرصد ميكروفون مدمج أصوات تدفق الدم. تُرسل البيانات إلى سحابة إلكترونية لتحليلها، ثم تُعاد النتائج إلى الهاتف الذكي لتحديد احتمالات الإصابة.
ورغم دقة الابتكار، حذر الباحثون من أن نتائجه ليست مخصصة للفحوصات الروتينية للأشخاص الأصحاء، وإنما لاستخدامها لدى من تظهر لديهم أعراض كضيق التنفس أو التعب.