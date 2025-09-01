لندن .. سماعة ذكية تكشف أمراض القلب في 15 ثانية فقط

وعُرضت تفاصيل الابتكار في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب في مدريد، حيث أظهرت دراسة شملت 12 ألف مريض من 200 عيادة عامة بالمملكة المتحدة أن المرضى الذين خضعوا للفحص بهذه السماعة كانوا أكثر عرضة لتشخيص دقيق بالرجفان الأذيني وأمراض الصمامات، مقارنة بآخرين لم يستخدموا الجهاز.