قبل فوات الأوان.. 12 غذاءً مذهلًا يُنعش الكلى وينقذها من الإرهاق

الخضار الورقية الداكنة

هناك الكثير من الأسباب التي تجعلك تتحول إلى الخضار الورقية الداكنة مثل السبانخ أو اللفت؛ كونها توفر العديد من العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعدك في الحصول على الفيتامينات والمعادن الأساسية، بالإضافة إلى فوائد تقوية المناعة، وفي الوقت نفسه، من المهم أن تتخذ حذرك؛ إذ تحتوي هذه الخضروات على كمية من البوتاسيوم. إذا كنت مصابًا بمرض الكلى المزمن؛ فتحدث إلى طبيبك قبل إضافة المزيد منها إلى نظامك الغذائي.