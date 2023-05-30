حسب نوعها والنشرة الداخلية.. "الغذاء والدواء" تُحَدد تاريخ صلاحية الأدوية بعد الفتح

حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها؛ وفقًا لأنواع الأدوية، سواء كانت الأقراص والكبسولات، أو الإسبرين الفوار، أو السوائل الفموية، والكريمات والمراهم والقطرات وغيرها.
وقالت الهيئة ردًّا على تساؤل أحد المتابعين إن تاريخ صلاحية الأدوية السائلة مثل قطرات العيون، هي شهر واحد بعد الفتح.
وأوضحت الهيئة أن تاريخ صلاحية الأقراص والكبسولات التي تأتي بشريط معدني؛ يكون موضحًا على أحد طرفي الشريط المعدني.. أما الأقراص والكبسولات التي تأتي بعلبة صرف الصيدلية فتبلغ صلاحيتها 6 أشهر من تاريخ الصرف؛ إلا في حال إبلاغ الصيدلي للمستفيد بغير ذلك.. أما الأقراص والكبسولات التي تُخَزن حسب نظام الجرعة اليومية؛ فتبلغ صلاحيتها 8 أسابيع من تاريخ صرفها.
وكشفت عن أن صلاحية السوائل الفموية وهي "السوائل التي يتم تناولها عن طريق الفم"؛ فتكون مدة صلاحيتها 6 أشهر من تاريخ الفتح، أما المضادات الحيوية فيجب فيها التأكد من الصيدلي عن تاريخ الصلاحية إذا لم تكن موضحة على العبوة، والسوائل الخارجية تكون صلاحيتها 6 أشهر من الفتح أو حسب توصيات الشركة المصنّعة إذا كانت المدة أقصر.
وأضافت: صلاحية الإسبرين الفوار الذي يأتي بعلبة صرف الصيدلية، شهر واحد من تاريخ الصرف، وصلاحية الكريم الذي يأتي على شكل "أنبوب أو ضغاط" فمدة صلاحيته 6 أشهر من الفتح أو حسب توصيات الشركة المصنّعة إذا كانت المدة أقصر، أما الكريم الذي يأتي على شكل "علبة" فتكون مدته بعد الفتح شهرًا واحدًا.
وحول القطرات أو المراهم (للعين والأذن والمعقمة، والأنف المعقمة) فتكون مدة صلاحيتها 28 يومًا من تاريخ الفتح؛ في حين أن تاريخ صلاحية بخاخ الربو يكون مكتوبًا على العبوة؛ أما الأنسولين فيكون تاريخ صلاحية العبوة غير المفتوحة مكتوبًا عليها إذا تم حفظها في درجة حرارة من 8- 2 درجة مئوية، أما بعد الفتح للمرة الأولى فيكون تاريخ الصلاحية 4 أسابيع للقلم أو للأمبولة إذا تم الحفظ في درجة حرارة 8- 2 درجة مئوية.
وتابعت: المرهم على شكل "أنبوب أو ضغاط" تكون مدة صلاحيته 6 أشهر من الفتح أو حسب توصيات الشركة المصنّعة إذا كانت المدة أقصر، أما المرهم على شكل "علبة" فتكون مدة الصلاحية 3 أشهر من تاريخ الفتح أو حسب توصيات الشركة المصنعة إذا كانت المدة أقصر.
وحذّرت الهيئة أنه في حال اختلاف تاريخ انتهاء صلاحية الأدوية بعد الفتح مع النشرة الداخلية، فيتم اتباع ما تحتويه النشرة.