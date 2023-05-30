حسب نوعها والنشرة الداخلية.. "الغذاء والدواء" تُحَدد تاريخ صلاحية الأدوية بعد الفتح

وحول القطرات أو المراهم (للعين والأذن والمعقمة، والأنف المعقمة) فتكون مدة صلاحيتها 28 يومًا من تاريخ الفتح؛ في حين أن تاريخ صلاحية بخاخ الربو يكون مكتوبًا على العبوة؛ أما الأنسولين فيكون تاريخ صلاحية العبوة غير المفتوحة مكتوبًا عليها إذا تم حفظها في درجة حرارة من 8- 2 درجة مئوية، أما بعد الفتح للمرة الأولى فيكون تاريخ الصلاحية 4 أسابيع للقلم أو للأمبولة إذا تم الحفظ في درجة حرارة 8- 2 درجة مئوية.