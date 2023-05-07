دراسة حديثة تكشف عن وجود آثار خطيرة لتلوُّث الهواء على صحة القلب

وبحثت الدراسة العلاقة بين تلوث الهواء وأمراض القلب في 322 مدينة صينية، ولفتت إلى أن الهواء الملوث في تلك المدن يحتوي على جزيئات ضارة مختلفة، من بينها الجسيمات التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومتر، وثاني أكسيد النيتروجين، التي يمكن أن تخترق الرئة، وتدخل إلى مجرى الدم.