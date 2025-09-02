بشرى للمتعافيات من سرطان الثدي.. دراسة بريطانية: احتمالات تكرار الإصابة بالمرض منخفضة

كشفت دراسة بريطانية حديثة نشرتها مجلة British Medical Journal عن نتائج مطمئنة للنساء المتعافيات من سرطان الثدي، حيث أظهرت أن احتمالات تكرار الإصابة بالمرض منخفضة نسبياً مقارنة بالمتوقع.
ووفقاً لموقع "ميديكال إكسبريس"، أشارت الدراسة إلى أن معدلات تكرار الإصابة تزيد بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 3% فقط مقارنة بالنساء اللواتي لم يصبن بالمرض من قبل. شملت الدراسة بيانات 476,373 مريضة بسرطان الثدي من المركز الوطني لتسجيل بيانات السرطان في إنجلترا خلال الفترة من 1993 حتى 2016.
خلال فترة المتابعة، أصيبت 64,747 امرأة بنفس نوع السرطان مرة ثانية، بينما أصيبت 13.6% من المتعافيات بأنواع أخرى من السرطان خلال عشرين عاماً، بزيادة 2.1% عن غير المصابات سابقاً. كما أصيبت 5.6% بسرطان الثدي المقابل، بزيادة 3.1% مقارنة بغير المصابات.
بالنسبة للنساء المصابات في سن الأربعين، بلغت نسبة احتمال تكرار الإصابة في سن الستين 6% مقابل 2% إلى 4% لغير المصابات سابقاً.
يؤكد الباحثون أن "ما يقدر بـ7% من حالات تكرار الإصابة ربما تكون ناجمة عن وسائل العلاج المساعدة"، مشددين على أهمية هذه الوسائل العلاجية رغم ذلك. تساعد هذه النتائج في طمأنة المتعافيات اللواتي يعتقدن أن احتمالات إصابتهن مجدداً أعلى من غيرهن.