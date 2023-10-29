خبيرة تغذية تكشف فوائد تناوُل المزيد من الألياف وشاي الأعشاب لزيادة الطاقة

وفي التفاصيل، قالت كلاريسا لينهير، اختصاصية تغذية واختصاصية صحة الأمعاء، إنه من الرائع أن يتم الحفاظ على النشاط والحيوية، ولكن يجب أيضًا القيام ببعض تدريبات المقاومة للمساعدة على فقدان الدهون، والحفاظ على العضلات.. مشيرة إلى أن "وجود المزيد من العضلات يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدل الأيض أثناء الراحة؛ وهو ما يدعم فقدان الدهون"، وفقًا لـ"العربية نت".