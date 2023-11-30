ضع قدميك بماء دافئ تفادياً للجلطة.. "أسباب ارتفاع الضغط في البرد" والعلاج

ووفقاً له، يعود السبب في ذلك، إلى أن عوامل عديدة تؤثر في الأوعية الدموية بما فيها درجة الحرارة، أي أنها في البرد تتضيق وتنخفض عملية نقل الحرارة؛ لذلك يحتاج الجسم إلى الإحماء في موسم البرد، ويجب ألا تكون الملابس والأحذية ضيقة، لكي لا تؤثر في تدفق الدم في الأوعية الدموية.