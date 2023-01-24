لقاح كورونا سيكون سنوياً.. أمريكا تدرس الاقتراح بعد توصية "الغذاء والدواء"

يأتي الاقتراح في الوقت الذي أصبحت فيه المعززات عملية بيع صعبة. وفي حين أن أكثر من 80٪ من سكان الولايات المتحدة قد حصلوا على جرعة لقاح واحدة على الأقل، تلقى 16٪ فقط من المؤهلين أحدث المعززات المصرح بها في أغسطس. ومن المنتظر أن تطلب إدارة الغذاء والدواء من لجنة خبراء اللقاحات الخارجية المشاركة في اجتماع حول هذا الملف سيُعقد بعد غد الخميس، وتعهدت الإدارة بأن تأخذ نصائحهم في الاعتبار أثناء تحديد متطلبات اللقاحات المستقبلية للمصنعين.