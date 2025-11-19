اختراق طبي من ستانفورد قد يقطع جذور السكري من النوع الأول

وتمكن الباحثون من حماية الفئران من المرض أو علاجها تمامًا عبر الجمع بين زراعة نوعين من الخلايا: خلايا الدم الجذعية (التي تكوّن جهاز المناعة) وخلايا جزر البنكرياس (المنتجة للأنسولين)، من فئران متبرعة غير متوافقة مناعيًا، وهو أمر يُتوقع معه عادة أن يرفض الجسم هذه الخلايا أو أن تهاجم الخلايا المناعية المزروعة أنسجة المتلقي.