مع اقتراب الامتحانات.. لماذا يُصيب اضطراب BPD الطلاب؟ وما الحل؟

وأضاف: "أًجريت في روسيا دراسات شملت 4300 شخص، 63% منهم من المراهقين، وتبيّن أن 20 % من المراهقين الذين شملتهم الدراسات يعانون أعراض BPD، و8% فقط من البالغين يعانون أعراض هذا الاضطراب، ومع زيادة الضغط العقلي والتوتر في الجهاز العصبي أثناء التحضير للامتحانات قد تظهر على المراهقين أعراض اضطراب الشخصية الحدي، وفي هذه الحالة يجب تقديم الدعم النفسي لهم، واستشارة معالج نفسي متخصّص في علم نفس المراهقين، في كثيرٍ من الأحيان وعند إجراء تشخيص دقيق لاضطراب الشخصية الحدي يصف المختصّون العلاج الدوائي".