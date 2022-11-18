"الصحة العالمية": نحو نصف سكان العالم يعانون أمراض الفم

وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن أكثر أمراض الفم شيوعاً هي تسوس الأسنان، وأمراض اللثة الحادة، وفقدان الأسنان، وسرطان الفم، مع إصابة ما يقرب من 2.5 مليار شخص بتسوس الأسنان غير المعالج، وتابعت أنه يتم تشخيص نحو 380 ألف إصابة جديدة بسرطانات الفم كل عام.