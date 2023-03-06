"شؤون الأسرة": نعمل على ترسيخ "الوالدية الفاعلة" لبناء أسرة صحية

قال مجلس شؤون الأسرة إنه يعمل على ترسيخ مفهوم "الوالدية الفاعلة"، حرصًا على إبراز أهمية التنشئة السوية ابتداءً من مرحلة الطفولة؛ لبناء أسرة صحية سعيدة.
وأوضح المجلس عبر منشور توعوي له اليوم: تتمثل "الوالدية الفاعلة" في جميع التفاعلات والسلوكيات والعواطف وأنماط التنشئة المختلفة التي تلبي احتياجات الأطفال الحياتية وتسهم في التعامل بإيجابية مع مشكلاتهم.
وتهدف إلى اكتساب المهارات الوالدية الفاعلة التي تسهم في ترقية أساليب تنشئة الطفل والاعتناء به.
وتتضمن أهم مهارات الوالدية الفاعلة: "مهارة بناء العلاقة الإيجابية، مهارة الدعم والتشجيع والتعاطف، ضبط سلوك الطفل لتعلم المسؤولية، العمل والتعاون مع الآخرين، مهارة الاستقلال وتقدير الذات، ومهارة فهم السلوك السوي والخاطئ".