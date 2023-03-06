"شؤون الأسرة": نعمل على ترسيخ "الوالدية الفاعلة" لبناء أسرة صحية

قال مجلس شؤون الأسرة إنه يعمل على ترسيخ مفهوم "الوالدية الفاعلة"، حرصًا على إبراز أهمية التنشئة السوية ابتداءً من مرحلة الطفولة؛ لبناء أسرة صحية سعيدة.