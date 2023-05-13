مستشفى خالد للعيون: 5 علامات لرفض الجسم القرنيةَ المزروعة تستوجب مراجعة الطبيب

باتت عملية زرع القرنية إجراءً طبيًّا متعارفًا عليه خاصة لعلاج بعض الأمراض التي تصيب قرنية العين والتي تؤثر بشكل مباشر على الرؤية وحدة الإبصار؛ إلا أن هناك بعض الحالات التي ربما يرفض فيها الجسم القرنية المزروعة.
وعن ذلك يوضح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، أن من علامات رفض الجسم للقرنية المزروعة الشعورَ بآلام في العين، واحمرارًا، ونقص النظر، وشعورًا بجسم غريب بداخل العين، والتحسس من الضوء.
وأضاف المستشفى في معلومات نشرها اليوم، أن هذه العلامات تدل على رفض الجسم للقرنية، وتتطلب العلاج اللازم في أسرع وقت.