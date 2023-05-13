مستشفى خالد للعيون: 5 علامات لرفض الجسم القرنيةَ المزروعة تستوجب مراجعة الطبيب

باتت عملية زرع القرنية إجراءً طبيًّا متعارفًا عليه خاصة لعلاج بعض الأمراض التي تصيب قرنية العين والتي تؤثر بشكل مباشر على الرؤية وحدة الإبصار؛ إلا أن هناك بعض الحالات التي ربما يرفض فيها الجسم القرنية المزروعة.