دراسة: طريقة بسيطة توقف رغبتك بتناول الحلويات والوجبات السريعة

في اكتشاف قد يُحدث ثورة في عادات التغذية، كشفت دراسة أمريكية حديثة أن تناول حفنة من المكسرات يوميًا بين الوجبات يقلل بشكل ملحوظ من الرغبة الشديدة في الحلويات والوجبات السريعة، ويُحسّن جودة النظام الغذائي لدى الشباب المعرضين لخطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.
وأظهرت الدراسة، التي نشرتها مجلة Nutrients، وشارك فيها 84 متطوعًا تتراوح أعمارهم بين 22 و36 عامًا يعانون من زيادة الوزن، أن المجموعة التي تناولت مزيجًا من المكسرات (اللوز، الجوز، الفستق، والكاجو) لمدة 16 أسبوعًا شهدت انخفاضًا كبيرًا في الرغبة بتناول الكعك، البسكويت، والآيس كريم، مقارنة بالمجموعة التي اعتمدت على وجبات خفيفة كربوهيدراتية تقليدية مثل المقرمشات والبسكويت.
نتائج مذهلة
قال الباحثون: "لاحظنا تحسنًا ملحوظًا في مستويات هرمون GLP-1، المسؤول عن تنظيم الشهية، لدى المشاركين الذين تناولوا المكسرات، كما ارتفعت جودة نظامهم الغذائي بنسبة 19% وفقًا لمؤشر الأكل الصحي". وأضافوا: "المفاجأة كانت في ثبات وزن الجسم رغم التحسن الغذائي، ما يشير إلى إعادة توزيع السعرات وليس خسارتها".
في المقابل، لم تُسجل المجموعة الثانية أي تحسن في الرغبة بتناول الحلويات، بل انخفض استهلاكهم للفاكهة، مما يبرز تأثير المكسرات الإيجابي على الخيارات الغذائية.
توصيات عملية
يؤكد الخبراء أن هذه النتائج تقدم حلًا بسيطًا وفعّالًا لمن يعانون من إدمان السكريات، مشيرين إلى أن المكسرات غنية بالألياف والبروتين والدهون الصحية التي تُعزز الشعور بالشبع.