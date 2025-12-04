دراسة: طريقة بسيطة توقف رغبتك بتناول الحلويات والوجبات السريعة

وأظهرت الدراسة، التي نشرتها مجلة Nutrients، وشارك فيها 84 متطوعًا تتراوح أعمارهم بين 22 و36 عامًا يعانون من زيادة الوزن، أن المجموعة التي تناولت مزيجًا من المكسرات (اللوز، الجوز، الفستق، والكاجو) لمدة 16 أسبوعًا شهدت انخفاضًا كبيرًا في الرغبة بتناول الكعك، البسكويت، والآيس كريم، مقارنة بالمجموعة التي اعتمدت على وجبات خفيفة كربوهيدراتية تقليدية مثل المقرمشات والبسكويت.