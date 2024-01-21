"ينتقل بالتلامس".. استشارية: 90% من حالات سرطان عنق الرحم ترتبط بفيروس الورم الحليمي

وأوضحت في لقائها بالإخبارية، أن المرض ينتقل بين المصابة والسليمة عبر التلامس الجلدي، وعادة الإصابة تكون في الأعضاء التناسلية، وتنتقل بصورة أقل عن طريق أشياء لامست المصابة، وخاصة المناشف غير المغسولة أو أدوات إزالة الشعر بالليزر.