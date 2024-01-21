"ينتقل بالتلامس".. استشارية: 90% من حالات سرطان عنق الرحم ترتبط بفيروس الورم الحليمي

أوضحت استشارية الصحة العامة والوبائيات الدكتورة علياء الناجي؛ أن 90% من حالات سرطان عنق الرحم ترتبط بفيروس الورم الحليمي بسبب عدم أخذ اللقاح، مشيرة إلى أن الفيروس ينتقل عبر التلامس.
وأكّدت الناجي؛ أن هذا الفيروس أكثر من 100 نوع، لكن هناك 13 نوعاً منه هي الأكثر خطورة وترتبط بالإصابة بأمراض ومضاعفات المصابات به.
وأوضحت في لقائها بالإخبارية، أن المرض ينتقل بين المصابة والسليمة عبر التلامس الجلدي، وعادة الإصابة تكون في الأعضاء التناسلية، وتنتقل بصورة أقل عن طريق أشياء لامست المصابة، وخاصة المناشف غير المغسولة أو أدوات إزالة الشعر بالليزر.
ولفتت الناجي؛ إلى أن مضاعفات المرض تتمثل في الإصابة بالثآليل في الأعضاء التناسلية لكن خطورتها الأكبر هي علاقتها بالسرطانات حيث توجد 6 أنواع من السرطان ترتبط بالإصابة بالفيروس أكثرها خطورة سرطان عنق الرحم.
وشدّدت على أن 90% من حالات الإصابة بسرطان عنق الرحم ترتبط بفيروس الورم الحليمي البشري، وتصاب بسرطان عنق الرحم سنوياً قرابة 358 امرأة سعودية؛ نصف الحالات قد يصل للوفاة، وأكثر حالات الوفاة تحدث بالدول التي لا توجد بها تطعيمات الفيروس الحليمي أو الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم.
وأوضحت أن حملة التوعية بسرطان عنق الرحم تهدف إلى تشجيع الفتيات الأقل من 15 عاماً على أخذ اللقاحات للوقاية من سرطان عنق الرحم، واستهداف كل المجتمع، خاصة الزوجات المستقبليات.