"حمل الطفل حقيبته المدرسية بشكل خاطئ".. تحذيرات تتجدد من "سعود الطبية" وحلول

وأوضحت المدينة أن الهيكل العظمي للطفل لا يتحمل الأوزان الثقيلة، لاسيما عند المشي بها لمسافات طويلة، مشيرةً إلى أن أخطر ما يسببه ثقل وزن الحقيبة هو الإصابة بانحناء في العمود الفقري، إضافة إلى التهابات في الأوتار وعضلات الكتف، خصوصًا عند حملها على كتف واحدة.