استشاري أمراض معدية: السلالات الحالية من الإنفلونزا معتادة واللقاح يغطيها

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالله عسيري أن أغلب حالات العدوى التنفسية المسجّلة في المملكة خلال الأسبوعين الأخيرين ناتجة عن السلالات المعتادة من فيروس الإنفلونزا الموسمية، موضحًا أن معدلات التنويم بسببها لا تزال ضمن الحدود المتوقعة.
وأضاف عسيري أن جميع هذه السلالات مشمولة في اللقاح الحالي، مشيرًا إلى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية يُسهم في خفض أعداد الإصابات، ويقلل من شدة الأعراض والمضاعفات الخطيرة.
وبيّن أن نحو مليوني شخص في مختلف مناطق المملكة تلقّوا اللقاح حتى الآن، مؤكدًا أن التطعيم ما زال متاحًا للجميع، بما في ذلك من سبق أن أُصيبوا وتعافوا، وذلك لمنع تكرار العدوى.