استشاري أمراض معدية: السلالات الحالية من الإنفلونزا معتادة واللقاح يغطيها

وبيّن أن نحو مليوني شخص في مختلف مناطق المملكة تلقّوا اللقاح حتى الآن، مؤكدًا أن التطعيم ما زال متاحًا للجميع، بما في ذلك من سبق أن أُصيبوا وتعافوا، وذلك لمنع تكرار العدوى.