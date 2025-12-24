"الصحة": إبر التخسيس قرار طبي تحكمه الحاجة وتسبقها 7 إرشادات أساسية

أوضحت وزارة الصحة، عبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، أن إبر التخسيس تُعد قرارًا طبيًا يجب أن يُبنى على الحاجة الصحية، وتحت إشراف طبي مختص، مؤكدة أهمية الالتزام بعدد من الإرشادات قبل البدء باستخدامها.
وبيّنت الوزارة أن الاستخدام الآمن لإبر التخسيس يتطلب استشارة الطبيب والالتزام بتعليماته بدقة، مع التعرف على الأعراض الجانبية المحتملة قبل البدء في استخدامها، وضرورة شراء الإبرة من مصدر موثوق ومعتمد طبيًا.
وأكدت أن من الضوابط المهمة تجنب استخدام الإبر في حال الحمل أو التخطيط له، إضافة إلى مراجعة الطبيب في حال عدم فقدان الوزن خلال 12 أسبوعًا من الاستخدام، إلى جانب إبلاغه بجميع الأدوية والمكملات الغذائية التي يتم تناولها.
وشددت "الصحة" على أن إبر التخسيس ليست حلًا منفردًا، بل يجب أن تكون جزءًا من خطة صحية متكاملة، تشمل نظامًا غذائيًا متوازنًا، ونشاطًا بدنيًا منتظمًا، بما يسهم في تحقيق نتائج صحية وآمنة ومستدامة.