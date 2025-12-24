"الصحة": إبر التخسيس قرار طبي تحكمه الحاجة وتسبقها 7 إرشادات أساسية

وشددت "الصحة" على أن إبر التخسيس ليست حلًا منفردًا، بل يجب أن تكون جزءًا من خطة صحية متكاملة، تشمل نظامًا غذائيًا متوازنًا، ونشاطًا بدنيًا منتظمًا، بما يسهم في تحقيق نتائج صحية وآمنة ومستدامة.