استشاري أمراض مُعدية: "الشيشة" خطر مهدد للصحة ويسبب نقص الخصوبة والعجز الجنسي

أكد الدكتور عبدالله عسيري استشاري الأمراض المُعدية، أن تدخين الشيشة يمثل خطراً كبيراً على الصحة العامة؛ لما يسببه من أمراض عديدة، أبرزها انخفاض الخصوبة والعجز الجنسي.
وأوضح "عسيري" أن الشيشة تشترك مع السجائر في مضارها، ولكن بمعدلات أعلى، حيث تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الرئة والفم، وأمراض الجهاز التنفسي والقلب، فضلاً عن فقدان الأسنان.
وأشار الدكتور "عسيري" إلى أن الشيشة تُعد من نواقل الأمراض المعدية، وفقاً لما أثبته العلم، حيث تسهم في نقل أمراض مثل السل الرئوي، والهربس الفموي، والتهاب الكبد الفيروسي ج، وجرثومة المعدة.
وأضاف أن جلسة واحدة لتدخين الشيشة التي تستغرق بين 40 و80 دقيقة، تعادل تدخين 100 سيجارة أو أكثر، مما يزيد من خطورة هذا السلوك على صحة المدخنين والمحيطين بهم.