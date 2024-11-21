استشاري أمراض مُعدية: "الشيشة" خطر مهدد للصحة ويسبب نقص الخصوبة والعجز الجنسي

وأشار الدكتور "عسيري" إلى أن الشيشة تُعد من نواقل الأمراض المعدية، وفقاً لما أثبته العلم، حيث تسهم في نقل أمراض مثل السل الرئوي، والهربس الفموي، والتهاب الكبد الفيروسي ج، وجرثومة المعدة.