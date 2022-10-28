طريقة جديدة لحرق الدهون وفقدان الوزن دون نهوضك من مكتبك.. تعرَّف عليها

وجد العلماء أن هناك طريقةً لحرق الدهون وفقدان الوزن دون نهوضك من مكتبك، بالقيام بتمرين قليل الجهد في أثناء الجلوس خلال ساعات العمل الطويلة.
وكشف الفريق عن تمرين لعضلة "خاصة" في ربلة الساق يمكن أن يعزّز حرق الجلوكوز والدهون لساعات أثناء الجلوس.
وتعد العضلة النعلية واحدة من 600 عضلة في جسم الإنسان، وهي عضلة خلفية في أسفل الساق تمتد من أسفل الركبة إلى الكعب.
وعلى الرغم من أن العضلة النعلية في ربلة الساق تمثل 1% فقط من وزن جسمك، إلا أنها إذا تمّ تنشيطها بشكلٍ صحيح، يمكن أن تعزّز بشكل كبير صحة التمثيل الغذائي في باقي أجزاء الجسم، وبالتالي، أن تساعد على حرق الدهون.
ويرجّح أن يؤدي هذا الاكتشاف الرائد، الذي قام به مارك هاميلتون؛ أستاذ الصحة والأداء البشري في جامعة هيوستن، إلى تحولٍ مثيرٍ للاهتمام في نمط الحياة المستقر.
واكتشف هاملتون "تمرين ضغط العضلة النعلية" (SPU) للتنشيط الأمثل للعضلة. وهذا التمرين، الذي يبدو بلا مجهود يرفع بشكلٍ فعّالٍ من التمثيل الغذائي للعضلات لساعات، حتى أثناء الجلوس.
ونُشر بحث هاملتون أخيراً في مجلة iScience، ويشير إلى أن تمرين ضغط العضلة النعلية أكثر فاعليةً من التمارين الرياضية وحمية فقدان الوزن والصيام المتقطع للحفاظ على التمثيل الغذائي المؤكّسد المرتفع لتحسين تنظيم جلوكوز الدم.
والتمثيل الغذائي التأكسدي هو العملية التي يتم من خلالها استخدام الأكسجين لحرق المستقلبات، مثل جلوكوز الدم أو الدهون.. ومع ذلك، فإنه يعتمد على احتياجات الطاقة الفورية للعضلة عندما تعمل.