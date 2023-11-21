استشاري: "نسيان المفاتيح" أحد أعراض الإصابة بـ"تشتت الانتباه"

وقال "الشمراني": إن من بين الأعراض: إيجاد صعوبة في ترتيب وتنظيم المهام، والتشتت بسهولة أغلب الأحيان، ونسيان بعض النشاطات اليومية أو الأشياء كالمفاتيح وغيرها.