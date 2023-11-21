استشاري: "نسيان المفاتيح" أحد أعراض الإصابة بـ"تشتت الانتباه"

فهد الغبيوي- سبق- الرياض: حدّد استشاري التطور والسلوك "د. حسين الشمراني"، بعض الأعراض التي قد تظهر لدى الكبار، لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه "ADHD".
ونصح بأنه قد يتوجّب للشخص الذي تظهر عليه، بعد الاختبار المسحي، التوجه لمختص للتشخيص والعلاج.
وقال "الشمراني": إن من بين الأعراض: إيجاد صعوبة في ترتيب وتنظيم المهام، والتشتت بسهولة أغلب الأحيان، ونسيان بعض النشاطات اليومية أو الأشياء كالمفاتيح وغيرها.
وكذلك إيجاد صعوبة في الحفاظ على التركيز في مهمات معينة، وتجنب الشخص للمهام التي تحتاج إلى التركيز لفترة طويلة.