لا تصدّقوا الخرافات وابحثوا عن السعادة.. هل تعتبر الشوكولاته منتجًا ضارًّا؟!

وأخيرًا: توصي الطبيبة بعدم تصديق الخرافة التي مفادها أن الشوكولاتة تلحق الضرر بالجلد، وتشير إلى أن حبوب الكاكاو تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة الجذور الحرة؛ أي أنها على العكس تساعد على تحسين حالة الجلد، ولكن يجب عدم تناول الشوكولاتة بكميات كبيرة؛ لأنها قد تسبب حساسية جلدية.