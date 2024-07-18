لا تصدّقوا الخرافات وابحثوا عن السعادة.. هل تعتبر الشوكولاته منتجًا ضارًّا؟!

دحضت الدكتورة "لندا خاسانوفا" خبيرة التغذية الروسية، 3 أساطير عن الشوكولاتة، ودعت إلى التوقف عن اعتبار الشوكولاتة منتجًا ضارًّا.
ووصفت الخبيرة في حديث لـ"Lenta.ru" مقولة أن الشوكولاتة تسبّب الصداع للأشخاص الذين ليس لديهم استعداد لذلك؛ بأنها "أسطورة"، وتؤكد أن تناولها باعتدال يمكن في بعض الحالات أن يخفف الصداع؛ لأنها تساعد على إنتاج هرمون السعادة - السيروتونين.
ووفقًا لها: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة عالية من التريبتوفان، الذي منه يتم تركيب هرمون السعادة، وتناول بعض القطع من الشوكولاتة يساعد على تحسين المزاج وتخفيف القلق والشعور بالتعب، ويحسن الانتباه والتركيز، ويحسن نوعية النوم، وحتى يتحكم بالشهية.
وتشير إلى أن الشوكولاتة بعكس الرأي السائد لا تسبّب زيادة الوزن والسمنة، ويمكن أن تكون كمية صغيرة من الشوكولاتة عالية الجودة علاجًا رائعًا للأشخاص الذين يراقبون وزنهم؛ لأنها تساعد على تقليل الرغبة في تناول الحلويات والحفاظ على التوازن الغذائي؛ وفق ما نقلت "روسيا اليوم".
وتنصح الخبيرة بضرورة التأكد من أن الشوكولاتة لا تحتوي على سكر أو حليب أو إضافات صناعية أخرى؛ لأنه من الصعب وصف هذه الموادّ بأنها صحية، ويمكن أن يؤدّي تناولها في الواقع إلى زيادة الوزن.
وأخيرًا: توصي الطبيبة بعدم تصديق الخرافة التي مفادها أن الشوكولاتة تلحق الضرر بالجلد، وتشير إلى أن حبوب الكاكاو تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة الجذور الحرة؛ أي أنها على العكس تساعد على تحسين حالة الجلد، ولكن يجب عدم تناول الشوكولاتة بكميات كبيرة؛ لأنها قد تسبب حساسية جلدية.
وتؤكّد الخبيرة أن تناول الشوكولاتة الداكنة ذات التركيبة الطبيعية المحتوية على نسبة كاكاو لا تقلّ عن 70 بالمئة، المصنوعة من حبوب الكاكاو عالية الجودة، لن يجلب إلا فوائد صحية، وتوصي بتناول بحدود 20 غرامًا منها يوميًّا.