تجمع الجوف الصحي: الصيف يزيد حاجة الجسم للماء.. لا تنسَ شرب لترين يوميًا

أطلق تجمع الجوف الصحي تنبيهًا توعويًا يؤكد فيه أن فصل الصيف يرفع حاجة الجسم للماء، محذرًا من أعراض الجفاف التي قد تظهر على شكل جفاف في الفم والعينين، وقلة في التبول مع تغير لون البول إلى الداكن.
ودعا التجمع الصحي الجميع إلى الحرص على شرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء يوميًا، للمحافظة على الصحة العامة والنشاط البدني طوال اليوم، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة.
وأشار إلى أن تجاهل شرب كميات كافية من الماء قد يؤدي إلى الإرهاق، والصداع، وانخفاض التركيز، مطالبًا باتباع نمط حياة صحي، وتعزيز العادات الوقائية خلال أشهر الصيف.