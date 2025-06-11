تجمع الجوف الصحي: الصيف يزيد حاجة الجسم للماء.. لا تنسَ شرب لترين يوميًا

أطلق تجمع الجوف الصحي تنبيهًا توعويًا يؤكد فيه أن فصل الصيف يرفع حاجة الجسم للماء، محذرًا من أعراض الجفاف التي قد تظهر على شكل جفاف في الفم والعينين، وقلة في التبول مع تغير لون البول إلى الداكن.