بحث جديد يكشف آثار تلوُّث الهواء على أمعاء الأطفال.. والعلاج في حليب الأم

وقال المؤلف الأول ماكسيميليان بيلي، الذي تخرج في مايو بدرجة الماجستير في علم وظائف الأعضاء التكاملي، وهو الآن طالب طب في جامعة ستانفورد: "يستضيف الرضيع عند الولادة القليل من البكتيريا المقيمة، على مدى أول سنتين إلى ثلاث سنوات من العمر. وإن التعرض لحليب الأم والطعام الصلب والمضادات الحيوية والتأثيرات البيئية الأخرى يُشكِّل تأثير الكائنات الحية الدقيقة. هذه الميكروبات والمستقلبات، أو المنتجات الثانوية، التي تنتجها، عندما تكسر الطعام أو المواد الكيميائية في الأمعاء تؤثر على مجموعة من أنظمة الجسم التي تشكل الشهية، وحساسية الإنسولين، والمناعة، والمزاج والإدراك، في حين أن العديد منها مفيد؛ فقد ارتبطت بعض تركيبات الميكروبيوم بمرض كرون والربو ومرض السكري من النوع 2 وأمراض مزمنة أخرى".