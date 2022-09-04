بحث جديد يكشف آثار تلوُّث الهواء على أمعاء الأطفال.. والعلاج في حليب الأم

اعتبر بحث جديد أن التعرُّض لتلوث الهواء في الأشهر الستة الأولى من الحياة يؤثر على العالم الداخلي لبكتيريا الأمعاء أو الميكروبيوم لدى الطفل.
وتفصيلاً، ذكرت الدراسة أن التعرُّض لتلوث الهواء قد يزيد من خطر الإصابة بالحساسية والسمنة ومرض السكري، وأيضًا التأثير على نمو الدماغ.
وتظهر الدراسة وجود صلة بين الملوثات المستنشقة، مثل تلك الناتجة من حركة المرور وحرائق الغابات والصناعة، والتغيرات في صحة الميكروبات عند الرضع خلال هذه الفترة الحاسمة من التطور.
ووجدت الأبحاث السابقة التي أجرتها المجموعة نفسها نتائج مماثلة لدى الشباب.
وقالت كبيرة الباحثين تانيا ألديريت، الأستاذة المساعدة في علم وظائف الأعضاء التكاملي في جامعة كولورادو بولدر: "تضيف هذه الدراسة إلى مجموعة الأدبيات المتزايدة التي تظهر أن التعرض لتلوث الهواء، حتى أثناء الطفولة، قد يغيّر ميكروبيوم الأمعاء مع آثار مهمة على النمو والتنمية".
وقال المؤلف الأول ماكسيميليان بيلي، الذي تخرج في مايو بدرجة الماجستير في علم وظائف الأعضاء التكاملي، وهو الآن طالب طب في جامعة ستانفورد: "يستضيف الرضيع عند الولادة القليل من البكتيريا المقيمة، على مدى أول سنتين إلى ثلاث سنوات من العمر. وإن التعرض لحليب الأم والطعام الصلب والمضادات الحيوية والتأثيرات البيئية الأخرى يُشكِّل تأثير الكائنات الحية الدقيقة. هذه الميكروبات والمستقلبات، أو المنتجات الثانوية، التي تنتجها، عندما تكسر الطعام أو المواد الكيميائية في الأمعاء تؤثر على مجموعة من أنظمة الجسم التي تشكل الشهية، وحساسية الإنسولين، والمناعة، والمزاج والإدراك، في حين أن العديد منها مفيد؛ فقد ارتبطت بعض تركيبات الميكروبيوم بمرض كرون والربو ومرض السكري من النوع 2 وأمراض مزمنة أخرى".
وحصل الباحثون في الدراسة على عينات براز من 103 رُضَّع أصحاء، يرضعون رضاعة طبيعية، ومسجلين في دراسة لبن الأم في جنوب كاليفورنيا، واستخدموا التسلسل الجيني لتحليلهم.
وباستخدام عناوين الشوارع الخاصة بهم، والبيانات من نظام جودة الهواء التابع لوكالة حماية البيئة الأمريكية، الذي يسجل البيانات كل ساعة من أنظمة المراقبة، قدَّروا التعرض لـ PM2.5 و PM10 جزيئات دقيقة قابلة للاستنشاق من أشياء مثل المصانع وحرائق الغابات ومواقع البناء وثاني أكسيد النيتروجي (NO2)، وهو غاز ينبعث بشكل كبير من السيارات.
وقال ألديريت: "بشكل عام رأينا أن التعرض لتلوث الهواء المحيط مرتبط بمزيد من التهابات الأمعاء الميكروبية؛ وهو ما قد يساهم في مجموعة كاملة من النتائج الصحية السلبية في المستقبل".
وكان الأطفال الذين تعرضوا لأعلى مستويات PM2.5 أقل بنسبة 60٪ من بكتيريا Phascolarctobacterium، وهي بكتيريا مفيدة معروفة بتقليل الالتهاب ودعم صحة الجهاز الهضمي والمساعدة في النمو العصبي. وأولئك الذين تعرضوا لأعلى نسبة لـ PM10 كان لديهم 85٪ أكثر من الكائن الدقيق Dialister المرتبط بالالتهاب.
وقالت "ألديريت"، التي تأمل أن تؤثر أبحاثها على صانعي السياسات لنقل المدارس ومشاريع الإسكان ميسورة التكلفة بعيدًا عن التلوث: "تسلط نتائجنا الضوء على أهمية معالجة تأثير التلوث على المجتمعات المحرومة، وتشير إلى خطوات إضافية يمكن لجميع الأسر اتخاذها لحماية صحتهم".
ويحذر المؤلفون من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كانت التغيرات في القناة الهضمية في مرحلة الطفولة لها تأثيرات دائمة، وما هي هذه التأثيرات بالضبط.
وقال الديريت: "حليب الأم طريقة رائعة لتطوير ميكروبيوم صحي، ويساعد في تعويض بعض الآثار السلبية للتعرضات البيئية".