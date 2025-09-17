الصحة العامة توصي بخطط إخلاء ووسائل وقاية لبيئة سكنية صحية في المساكن الجماعية

شددت هيئة الصحة العامة "وقاية" على أهمية توفير بيئة سكنية صحية وآمنة في المساكن الجماعية للأفراد، مؤكدة ضرورة إعداد خطة معتمدة للإخلاء والسلامة والوقاية من الحريق من خلال مكتب هندسي استشاري مرخّص من قبل الدفاع المدني.
وأكدت "وقاية" على أهمية التأكد من وجود صناديق إسعافات أولية بعدد كافٍ موزعة في أنحاء السكن، على أن يتم تحديثها بشكل مستمر وبإشراف المختصين، وذلك بما يضمن جاهزيتها للتعامل مع الحالات الطارئة وحماية صحة وسلامة القاطنين.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار جهود هيئة الصحة العامة لتعزيز مستوى السلامة في المساكن الجماعية، والوقاية من المخاطر المحتملة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة.