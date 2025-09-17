الصحة العامة توصي بخطط إخلاء ووسائل وقاية لبيئة سكنية صحية في المساكن الجماعية

وأكدت "وقاية" على أهمية التأكد من وجود صناديق إسعافات أولية بعدد كافٍ موزعة في أنحاء السكن، على أن يتم تحديثها بشكل مستمر وبإشراف المختصين، وذلك بما يضمن جاهزيتها للتعامل مع الحالات الطارئة وحماية صحة وسلامة القاطنين.