10 علامات مبكرة قد تنقذ حياتك من أمراض القلب.. لا تتجاهلها

ومن العلامات الأقل شهرة، الشعور بألم في الفك أو الحلق، الذي قد يربطه البعض بأسباب أخرى، لكنه يصبح مقلقًا حين يصاحبه شعور بالضغط في الصدر. الشعور بالتعب غير المبرر، خصوصًا عند النساء، يُعد بدوره مؤشرًا مهمًا، حيث يشير إلى أن القلب يواجه صعوبة في تلبية احتياجات الجسم. كذلك، فإن الشخير بصوت عالٍ أو انقطاع التنفس أثناء النوم قد يكونان دليلًا على الإصابة بانقطاع النفس النومي، الذي يشكل عبئًا إضافيًا على عضلة القلب. أما تورم القدمين أو الكاحلين فيُعتبر علامة واضحة على احتباس السوائل الناتج عن قصور القلب.