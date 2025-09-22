10 علامات مبكرة قد تنقذ حياتك من أمراض القلب.. لا تتجاهلها

في تقرير طبي نشره موقع "PubMed"، حذّر باحثون من تجاهل العلامات التحذيرية المبكرة لأمراض القلب، والتي تُعد من أبرز أسباب الوفاة حول العالم. وأكد التقرير أن الكثيرين يتجاهلون أعراضًا خفية قد تسبق النوبات القلبية بأشهر، رغم أن التعرف عليها مبكرًا يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في الوقاية وتحسين فرص العلاج، خاصة مع إدخال تعديلات بسيطة على نمط الحياة.
وأوضحت دراسة حديثة أن الشعور بعدم الراحة في الصدر قد لا يكون دائمًا على شكل ألم تقليدي، بل قد يظهر كضغط أو ضيق أو ثقل، وغالبًا ما يكون غير واضح لدى النساء. كما أن السعال المستمر المصحوب ببلغم أبيض أو وردي اللون قد يكون علامة على قصور في القلب نتيجة تراكم السوائل في الرئتين. كذلك، فإن الغثيان أو عسر الهضم، رغم ارتباطهما بأعراض الجهاز الهضمي، قد يُشير في بعض الحالات إلى مشكلة قلبية، خاصة إذا تزامنا مع ألم في الصدر أو الإرهاق.
ويعد الألم المنتشر إلى الذراع، خصوصًا الأيسر، من العلامات الكلاسيكية للنوبة القلبية، حتى وإن لم يكن مصحوبًا بألم شديد في الصدر. وفي السياق ذاته، قد يشير عدم انتظام ضربات القلب أو الخفقان المفاجئ إلى اضطراب في نظم القلب، وهو ما يستدعي تقييمًا طبيًا فوريًا. كما أن الشعور بالدوار أو الدوخة، خاصة إذا تزامن مع ضيق في التنفس أو ألم في الصدر، يعد مؤشرًا على ضعف في ضخ الدم من القلب.
ومن العلامات الأقل شهرة، الشعور بألم في الفك أو الحلق، الذي قد يربطه البعض بأسباب أخرى، لكنه يصبح مقلقًا حين يصاحبه شعور بالضغط في الصدر. الشعور بالتعب غير المبرر، خصوصًا عند النساء، يُعد بدوره مؤشرًا مهمًا، حيث يشير إلى أن القلب يواجه صعوبة في تلبية احتياجات الجسم. كذلك، فإن الشخير بصوت عالٍ أو انقطاع التنفس أثناء النوم قد يكونان دليلًا على الإصابة بانقطاع النفس النومي، الذي يشكل عبئًا إضافيًا على عضلة القلب. أما تورم القدمين أو الكاحلين فيُعتبر علامة واضحة على احتباس السوائل الناتج عن قصور القلب.
ويشدد الأطباء على أن الوعي بهذه الأعراض واتخاذ الخطوة المناسبة عند ظهورها يمكن أن يسهم في إنقاذ الأرواح وتقليل خطر المضاعفات الخطيرة، داعين إلى عدم التهاون مع أي علامة غير معتادة قد تكون رسالة مبكرة من القلب.