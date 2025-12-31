تجمع القصيم الصحي: الوقاية من هشاشة العظام تبدأ بعادات يومية صحية

أوضح تجمع القصيم الصحي أن الوقاية من هشاشة العظام تبدأ من الالتزام بعادات يومية صحية، تشمل التغذية السليمة، والتعرّض الكافي لأشعة الشمس، إلى جانب ممارسة النشاط البدني بانتظام، مؤكدًا أن هذه العوامل تسهم في تعزيز صحة العظام وتقليل احتمالية الإصابة بالهشاشة مع التقدم في العمر.
وبيّن التجمع أن الحصول على كميات كافية من الكالسيوم من مصادره الغذائية، مثل منتجات الألبان والخضروات الورقية، إلى جانب فيتامين (د) عبر التعرض للشمس أو المصادر الغذائية، يعد عنصرًا أساسيًا في بناء عظام قوية.
وأشار إلى أهمية ممارسة التمارين الرياضية، خصوصًا تمارين تحمل الوزن والتوازن والقوة، لما لها من دور فاعل في دعم كثافة العظام والحفاظ على سلامتها.
ودعا تجمع القصيم الصحي إلى تبني نمط حياة نشط ومتوازن، مؤكدًا أن العناية بصحة العظام استثمار طويل الأمد ينعكس إيجابًا على جودة الحياة والصحة العامة.