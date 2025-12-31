تجمع القصيم الصحي: الوقاية من هشاشة العظام تبدأ بعادات يومية صحية

أوضح تجمع القصيم الصحي أن الوقاية من هشاشة العظام تبدأ من الالتزام بعادات يومية صحية، تشمل التغذية السليمة، والتعرّض الكافي لأشعة الشمس، إلى جانب ممارسة النشاط البدني بانتظام، مؤكدًا أن هذه العوامل تسهم في تعزيز صحة العظام وتقليل احتمالية الإصابة بالهشاشة مع التقدم في العمر.