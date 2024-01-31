تعرف على 4 تأثيرات إيجابية لممارسة كرة القدم على صحة الجسم

وقالت: إن ممارسة المشي المنتظم تخفف من القلق والتوتر وتجعل الشخص في مزاج أفضل، وتقوي العظام، وتقي من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني، وتحافظ على مرونة المفاصل وتقوية العضلات، وتُبقي الجسم في وزن صحي ولياقة بدنية أفضل، وتعمل على تحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم وتخفيض مستوى الكولسترول الضار، وحرق السعرات الحرارية الزائدة.