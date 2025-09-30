من نمو ميكروبات الأمعاء إلى زيادة المناعة.. دراسة : لهذه الأسباب يجب إضافة مسحوق التوت الأزرق لغذاء الرضيع

مرحلة الفطام.. نقطة تحول في الميكروبيوم

تُعد مرحلة الانتقال من الرضاعة الحصرية إلى الأطعمة الصلبة، التي تبدأ عادةً في عمر ستة أشهر، "مرحلة حرجة لتشكيل تركيبة ميكروبات الأمعاء غير الناضجة التي تؤثر على المناعة مستقبلاً"، كما توضح الدكتورة إيما جونسون، الباحثة الرئيسية في الدراسة.