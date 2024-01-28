6 إرشادات و4 محاذير لإسعاف المصاب بنوبات الصرع يوضحها "القصيم الصحي"

وحدد التجمع الإسعافات الأولية للشخص المصاب بنوبات الصرع، وهي تمديد المصاب على الأرض، ووضعه بلطف على جانب واحد لمساعدته على التنفس، وتأمين المنطقة المحيطة به، والتأكد من عدم وجود ما يؤذيه حوله، ووضع شيء ناعم أسفل الرأس، وإزالة نظارات الوجه، وفك رابطات العنق، والاتصال بالطوارئ إذا استمرت النوبة أكثر من 5 دقائق.