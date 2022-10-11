تجرش قشورها جرشاً.. "الخضيري": هذه 3 مشروبات هي الأفضل للقولون

وعن المشروبات الثلاثة وقشور الليمون وغيره، قال: "تجرشها جرشاً: اللب مع مادتها الشحمية البيضاء وبقشرها الأصفر، تُجرَش أو تطحن كاملة، وممكن تحليتها بقليل من العسل (وممكن تضيف إليها ماءً غازياً sparkling وتستمتع به كمشروب مجروش)".