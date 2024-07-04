"معادلة الكولسترول".. مفهومان متداولان عن البيض يكشفهما "النمر": كلاهما خاطئ!

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر: إن هناك مفهومين متداولين عن البيض وكلاهما خاطئ؛ أولهما أن "البيض يرفع الكولسترول دون استثناء"، والآخر أن "البيض لا يرفع الكولسترول دون استثناء"،
وأوضح "النمر"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "كل بيضة بها 200 ملغ كولسترول، والمطلوب استهلاكه من الكوليسترول يومياً 200 - 250 ملغ؛ لذا فبيضة واحدة في اليوم لا ترفع الكولسترول في الشخص السليم إذا لم يكن يتناول مصادر أخرى للكولسترول: لحوم شحوم كبدة... إلخ".
وأضاف: "المريض الذي يعاني من ارتفاع الكولسترول البسيط (120 إلى 130) ويريد التحكم في الكولسترول بالحمية فقط، فعليه بتجنّب البيض".
وأشار إلى أن من يتناول دواء كولسترول يسمح له بتناول بيضة يومياً؛ لأن تأثيرها ضعيف مقارنة بالدواء، ومبيناً أن تأثير الغذاء في رفع الكولسترول ضعيف ولكنه موجود، ويجب عدم إهماله.