"معادلة الكولسترول".. مفهومان متداولان عن البيض يكشفهما "النمر": كلاهما خاطئ!

وأوضح "النمر"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "كل بيضة بها 200 ملغ كولسترول، والمطلوب استهلاكه من الكوليسترول يومياً 200 - 250 ملغ؛ لذا فبيضة واحدة في اليوم لا ترفع الكولسترول في الشخص السليم إذا لم يكن يتناول مصادر أخرى للكولسترول: لحوم شحوم كبدة... إلخ".