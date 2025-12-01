"الباراسيتامول" ليس آمنًا للجميع.. فئات معرضة للخطر عند الاستخدام العشوائي

وبحسب الهيئة، فإن هناك فئات يجب أن تستشير الطبيب قبل استخدام الباراسيتامول، منها: الأشخاص المصابون بمشاكل في الكبد أو الكلى، من يقل وزنهم عن 50 كغم، من لديهم تاريخ تحسسي تجاه الدواء أو يتناولون أدوية قد تتفاعل معه، إضافة إلى من يتجاوزون الحد الموصى به أسبوعيًا من استهلاك الكحول (14 وحدة تقريبًا).