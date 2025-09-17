شخير الأطفال إشارة تحذير.. تضخم اللوزتين واللحمية يؤثر على التنفس والنوم ونمو الطفل

تقع اللوزتان في مؤخرة الحلق، واللحميات خلف التجويف الأنفي، ووظيفتهما الدفاع عن الجسم، لكن تضخمهما يضغط على مجرى الهواء، مما يسبب أعراضًا مثل الشخير العالي، انقطاع النفس أثناء النوم، التهابات الأذن المتكررة، والكلام المكتوم. كما يؤدي التنفس الفموي المستمر إلى جفاف الفم وتغيرات في نمو الوجه والأسنان.