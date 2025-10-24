كيف يؤثر الرمان على صحة القلب والذاكرة والبشرة؟.. فوائد علمية وتحذيرات مهمة

متى يُنصح بتجنّب الرمان؟

رغم فوائده المتعددة، إلا أن الرمان قد لا يناسب بعض الفئات، خاصة من يتناولون أدوية الكوليسترول، أو مضادات التخثر، أو أدوية تنظيم ضربات القلب وضغط الدم، إذ قد يتداخل مع امتصاص هذه الأدوية.