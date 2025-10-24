كيف يؤثر الرمان على صحة القلب والذاكرة والبشرة؟.. فوائد علمية وتحذيرات مهمة

يُعد الرمان من أبرز الفواكه الخريفية الغنية بالفوائد الصحية، لما يحتويه من مضادات أكسدة قوية، وفيتامينات ومعادن، تجعل منه غذاءً داعمًا لصحة القلب، والذاكرة، والبشرة.
وبحسب موقع "فيري ويل هيلث"، فإن الرمان يسهم في تقليل الالتهابات المزمنة، ويعزز مناعة الجسم، ويحد من خطر الإصابة بعدة أمراض مزمنة، أبرزها أمراض القلب والسرطان والسكري، مستندًا إلى نتائج دراسات علمية متعددة.
وتتميز بذور الرمان بانخفاض سعراتها الحرارية، إلى جانب احتوائها على الألياف والمغذيات النباتية. وتتحول المركبات المستخلصة من العصير والقشر إلى "يوروليثينات"، وهي مواد مضادة للالتهاب تساهم في إبطاء الشيخوخة وتعزيز صحة القلب.
وأكدت أبحاث أن تناول عصير الرمان بانتظام يساهم في خفض ضغط الدم، وتقليل نسبة الكوليسترول الضار، والحد من مؤشرات الالتهاب، وهو عامل رئيسي في أمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسرطان.
وفيما يخص البشرة، أظهرت دراسة استمرت 12 أسبوعًا أن شرب عصير الرمان يعزز مقاومة الجلد لأشعة الشمس فوق البنفسجية، ويقلل من علامات التقدم في السن، كما يساهم في الوقاية من سرطان الجلد.
أما في ما يتعلق بالذاكرة، فإن مضادات الأكسدة في الرمان تدعم وظائف الدماغ، وتقلل من الإجهاد التأكسدي، ما يساعد على الوقاية من الزهايمر، ويُحسّن الذاكرة القصيرة والطويلة المدى مع التقدم في العمر.
كما تشير أبحاث إلى أن الرمان يبطئ نمو الأورام، خاصة في المراحل المبكرة لبعض أنواع السرطانات، ويجري حاليًا تقييم مستخلصاته ومكملاته كأحد الوسائل الداعمة للعلاج والوقاية من المرض.
ويمتد تأثير الرمان الإيجابي إلى المفاصل، حيث يساعد على تقليل التورم والالتهابات، ويقي من هشاشة العظام بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.
متى يُنصح بتجنّب الرمان؟
رغم فوائده المتعددة، إلا أن الرمان قد لا يناسب بعض الفئات، خاصة من يتناولون أدوية الكوليسترول، أو مضادات التخثر، أو أدوية تنظيم ضربات القلب وضغط الدم، إذ قد يتداخل مع امتصاص هذه الأدوية.
كما يُنصح مرضى السكري بتوخي الحذر نظرًا لاحتواء الرمان على نسبة مرتفعة من السكر والكربوهيدرات، إلى جانب تجنبه من قِبل الأشخاص المصابين باضطرابات هضمية مثل الإسهال.
ويُوصى دائمًا باستشارة الطبيب قبل إدخال الرمان إلى النظام الغذائي للأشخاص المصابين بحالات صحية مزمنة أو ممن يتناولون أدوية منتظمة.